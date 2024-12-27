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Авиакомпания AZAL сохранит рейсы в Петербург после крушения лайнера в Актау

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) продолжат выполнять рейсы в Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск после крушения лайнера Embraer в Актау, сообщает пресс-служба компании 27 декабря.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Тем не менее, со следующего дня будут приостановлены полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу, Грозный и Минеральные воды.

«Решение принято по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана и основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что лайнер потерпел крушение «вследствие физического и технического внешнего вмешательства». В связи с данными фактами перевозчик решил учесть потенциальные риски для безопасности полетов. Ограничения будут действовать до завершения расследования обстоятельств трагедии.

Пассажирам, которые не смогут воспользоваться услугами AZAL в связи с вышеуказанными обстоятельствами, пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее «Ъ» сообщал, что авиакатастрофа в Актау случилась 25 декабря. Лайнер «Азербайджанских авиалинии» выполнял рейс Баку — Грозный. Его перенаправили в Махачкалу из-за тумана, оттуда самолет вылетел в казахстанский Актау в связи с нештатной ситуацией. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Выжившие в катастрофе рассказали, что слышали несколько взрывов. На видео можно наблюдать, что в хвостовой части Embraer 190 имеется множество отверстий. Причина их возникновения пока не установлена. Изначально предполагалось, что самолет AZAL столкнулся со стаей птиц.

Андрей Маркелов

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