Сотрудница Huawei написала открытое письмо о переработках в компании

В среду, 30 октября, на внутреннем сайте китайской технологической компании Huawei появилось открытое письмо, в котором его автор, сотрудница отдела кадров исследовательской группы 2012 Lab Ху Лин, рассказывает о переработках в компании и о том, что такая система поддерживается ее руководством. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на скриншот страницы с письмом, оказавшийся в его распоряжении, само письмо довольно быстро было удалено с сайта Huawei. В компании признали подлинность письма, но отказались от дополнительных комментариев.

«Послушайте мой совет, братья: не верьте HR, они не скажут правды»,— писала госпожа Ху. В своем письме она также задавалась вопросом об эффективности разработчиков и других технических специалистов при многочасовой сверхурочной работе. Письмо Ху Лин вызвало довольно активную реакцию на внутреннем сайте Huawei, некоторые писали, что именно такой режим разрушает компанию «изнутри, а не извне».

Стиль работы Huawei даже в Китае известен своей жесткостью — в самой компании это называют «культурой волков» и «духом волков». От сотрудников требуют почти военного режима и призывают быть «голодными как волки», жесткими и бесстрашными в борьбе. В числе прочего внутренние нормы Huawei предусматривают многочасовые переработки, иногда даже еду и сон прямо на рабочем месте. Режим стал еще более жестким после того, как в отношении компании начали действовать американские санкции, теперь иногда речь идет о 24-часовом рабочем дне разработчиков.

Многочасовая сверхурочная работа распространена во многих китайских компаниях, в последнее время это все чаще вызывает недовольство сотрудников. Ранее в этом году получила распространение онлайн-кампания китайских разработчиков против распространенного в технологических компаниях 12-часового рабочего дня шесть дней в неделю, так называемая кампания anti-996.

Яна Рождественская