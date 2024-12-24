Главные новости за 24 декабря. Ростов-на-Дону и область

Часть Северного района Ростова осталась без тепла. Произошел порыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по пр. Королева.

Двух рабовладельцев из Волгодонска приговорили к четырем годам колонии. Обоим братьям присудили четыре года колонии.

Донской предприниматель выдавал просроченную курицу за свежую. Срок годности мяса продлили с 7 декабря 2024 года до 3 июня 2025 года.

На продукцию компании «Бештау» будут действовать налоговые льготы. Ее включили в перечень высокотехнологичного оборудования.

На Дону проиндексируют выплаты многодетным семьям и опекунам детей-сирот. Поправки в закон приняли донские депутаты.

Количество участников системы «Сделано на Дону» выросло на 18% с начала года. Марку качества получили уже 102 товара.

Цена квадратного метра в новом жилье Ростова выросла на 10%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в новом жилье составляет 145 тыс. руб.

В Ростове осудили на 22 года колонии обвиняемого в терроризме гражданина Украины. Подсудимый взорвал железнодорожные пути под грузовым поездом.

Ростовский миллиардер Кислов передал оставшиеся бизнесы однофамильцу. У бывшего долларового миллиардера не осталось бизнесов в России.

Троих сотрудников и двоих пособников СБУ осудили в Ростове. Их приговорили к длительному заключению.