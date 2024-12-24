В Ростове осудили на 22 года колонии обвиняемого в терроризме гражданина Украины

Южный окружной военный суд приговорил обвиненного в терроризме Павла Левченко к 22 годам колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба ЮОВС, его признали виновным в госизмене, подготовке и осуществлении терактов, изготовлении и хранении взрывчатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

В апреле 2022 года, находясь в Запорожье, подсудимый установил контакт с представителем украинской разведки. По его указанию он прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению актов запугивания, а затем переехал в Крым. Спустя год по поручению куратора он забрал в Симферополе компоненты для создания СВУ и изготовил две взрывчатки. Их он заложил на железной дороге и подорвал в момент прохождения грузового состава.

После этого Левченко намеревался изготовить еще четыре СВУ и устроить теракты на топливном складе и ЖД-путях, однако его успели задержать.Первые пять лет заключения подсудимый проведет в тюрьме. Кроме того, на него наложен штраф в размере 1 млн руб.

Дмитрий Ковалевский