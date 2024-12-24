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Троих сотрудников и двоих пособников СБУ осудили в Ростове

Уголовные дела в отношении пяти граждан Украины рассмотрел Южный окружной военный суд. Их признали в виновными в пособничестве и участии в террористическом сообществе, троих осудили также за незаконное пересечение границы, шпионаж и попытку убийства правоохранителей — сообщает пресс-служба ЮОВС.

Фото: Фото сгенерировано нейросетью

Фото: Фото сгенерировано нейросетью

Суд установил, что в период с 2016 по 2018 годы украинцы Грузинов, Шидловский и Власова под руководством сотрудников СБУ обучились обращению с оружием и взрывчаткой. Весной 2018 года Грузинов получил приказ убить высокопоставленное лицо в министерстве госбезопасности ДНР. Летом того же года к нему в помощь приставили Власову, которая собирала необходимую для совершения преступления информацию.

В декабре Грузинова задержали и заставили продолжить работу в террористическом сообществе уже под руководством сотрудников правоохранительных органов ДНР. Спустя несколько месяцев СБУ заподозрили, что Грузинов раскрыт и направили Власову и Шидловского, чтобы те расправились с контролировавшими Грузинова силовиками. Однако по прибытии в Донецк киллеров задержали. Вместе с ними на скамью подсудимых попали жители столицы ДНР Ворона и Капанадзе, пособничавшие деятельности ТС.

Грузинова приговорили к 20 годам колонии, Шидловского — к 22 годам, Власову — к 18 годам, Капанадзе и Ворону — к шести и пяти с половиной годам колонии. В отдельное судопроизводство было выделено дело Андрея Борзунова, сотрудничавшего с осужденными. Он умер, не дожив до оглашения приговора.

Дмитрий Ковалевский

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