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Цена квадратного метра в новом жилье Ростова выросла на 10%

В декабре текущего года стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла на 9,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в новом жилье составляет 145 тыс. руб., в прошлом году один кв. м. стоил 132 тыс. руб.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в текущем декабре составила 6 млн руб., а средняя площадь – 40 кв.м.

По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках составляет 174 тыс. руб.

Ева Китаева

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