На Дону проиндексируют выплаты многодетным семьям и опекунам детей-сирот

Депутаты донского парламента приняли ряд поправок в региональный закон, проиндексировав социальные выплаты детям-сиротам и их опекунам с января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСРО.

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Размер пособий увеличат с учетом инфляции. На 3,9% вырастут ежемесячные выплаты опекунам и приемным родителям, взявшим на попечение сирот, до 13 141 руб. Увеличат также пособия оставшимся без родителей гражданам, которые по достижение совершеннолетия продолжают обучение.

За рождение третьего ребенка семье теперь будут платить единовременно 300 тыс. руб., а ежемесячное пособие вырастет до 11 192 руб. Повысят и размер самого массового пособия — платы взамен льготного проезда в общественном транспорте для тружеников тыла, ветеранов труда, а также пострадавших от политических репрессий — до 1159 руб. На нее могут рассчитывать 200 тыс. жителей Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский