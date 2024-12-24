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Двух рабовладельцев из Волгодонска приговорили к четырем годам колонии

Волгодонской районный суд вынес приговор в отношении двух братьев, местных жителей. Они признаны виновными по статье об использовании рабского труда (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что фигуранты в течение трех лет — до сентября 2023 года использовали рабский труд пяти граждан в станице Дубенцовской Волгодонского района. Применяя угрозы и насилие осужденные принуждали людей бесплатно работать на сельхозугодьях.

Суд назначил каждому фигуранту четыре года лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

Анастасия Казуков

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