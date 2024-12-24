На продукцию компании «Бештау» будут действовать налоговые льготы

Продукцию ростовской группы компаний «Бештау» включили в перечень высокотехнологичного оборудования. При покупке оборудования покупатели будут получать налоговые льготы, об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на соучредителя компании Владимира Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Принятые меры направлены на стимулирование закупок высокотехнологичной продукции отечественного производителя. В федеральную программу включены ноутбуки, компьютеры и периферийные устройства предприятия «Бештау».

При приобретении техники покупатели смогут применить двойной коэффициент списания затрат, в результате чего снизится налог на прибыль.

Ева Китаева