На продукцию компании «Бештау» будут действовать налоговые льготы
Продукцию ростовской группы компаний «Бештау» включили в перечень высокотехнологичного оборудования. При покупке оборудования покупатели будут получать налоговые льготы, об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на соучредителя компании Владимира Кузнецова.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Принятые меры направлены на стимулирование закупок высокотехнологичной продукции отечественного производителя. В федеральную программу включены ноутбуки, компьютеры и периферийные устройства предприятия «Бештау».
При приобретении техники покупатели смогут применить двойной коэффициент списания затрат, в результате чего снизится налог на прибыль.