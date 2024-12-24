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Количество участников системы «Сделано на Дону» выросло на 18% с начала года

Количество участников системы «Сделано на Дону» выросло на 18% до 102 товаров с начала года. Об этом информирует портал Нацпроектов России со ссылкой на минрегионполитики Ростовской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Система позволяет предпринимателям получать субсидии и льготы на более выгодных условиях, а также помощь с маркетингом. По словам директора департамента потребительского рынка региона Алексея Панкратова, за год количество выпускаемой на Дону сертифицированной продукции выросло в 1,5 раза, достигнув 4,8 тыс. наименований. Это организации в сфере пищевой промышленности, оказания услуг, общественного питания. Однако большую долю рынка занимают промышленные производства.

Дмитрий Ковалевский

Дмитрий Ковалевский

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