Донской предприниматель выдавал просроченную курицу за свежую

Сотрудниками регионального управления Россельхознадзора выявлен факт продления сроков годности домашней курицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в системе «Меркурий» через транзакцию «производство/переработка» уполномоченное лицо предпринимателя продлило срок годности домашней мясной курицы с 7 декабря 2024 года до 3 июня 2025 года.

Такие действия могут привести к обороту просроченной продукции, представляющей опасность для потребителей.

Ведомство объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, Электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию были аннулированы.

Анастасия Казуков