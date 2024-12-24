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Донской предприниматель выдавал просроченную курицу за свежую

Сотрудниками регионального управления Россельхознадзора выявлен факт продления сроков годности домашней курицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в системе «Меркурий» через транзакцию «производство/переработка» уполномоченное лицо предпринимателя продлило срок годности домашней мясной курицы с 7 декабря 2024 года до 3 июня 2025 года.

Такие действия могут привести к обороту просроченной продукции, представляющей опасность для потребителей.

Ведомство объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, Электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию были аннулированы.

Анастасия Казуков

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