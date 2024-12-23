Главные новости за 23 декабря. Сочи

Информация о выбросе мазута в Сочи не подтвердилась. В соцсетях появились сообщения о том, что нефтепродукты появились между Сочи и Лазаревским, однако в пресс-службе администрации курорта «Ъ-Сочи» заявили, что подобных фактов не фиксировали.

В аэропорту Сочи 20 декабря задержан один из организаторов хищения земель национального парка. На допросе он назвал более 70 соучастников преступления.

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

На Черноморском побережье Кубани от Сочи до Анапы не фиксируют отказов от новогоднего отдыха из-за разлива мазута.

Быстрого распространения мазута по побережью Краснодарского края и Крыма, после аварии в Керченском проливе, ждать не стоит. Мазутные пятна могут появиться в прибрежных районах через несколько месяцев.

На побережье Большого Сочи и Сириуса обнаружили 15 птиц со следами нефтяного загрязнения. У пернатых загрязнены брюхо и лапы, что позволило им сохранить способность к полету.

В Сочи открыли детский санаторий «Жемчужина». Новый объект расположен на базе бывшего Дома ребенка на улице Вишневая, 48.

Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку Краснодарского края на модернизацию коммунальной инфраструктуры Сочи. Общая стоимость проекта составит 4 млрд руб., из которых 2,6 млрд выделит ФРТ.

В результате неблагоприятных погодных условий в Сочи были разрушены участки автомобильных дорог, в том числе магистрали. Сейчас основные проезды восстановлены.

Дельфины могут уйти от экологической катастрофы в Черном море, но питание отравленной рыбой все равно скажется на их иммунитете.

В 2024 году в Сочи вырос спрос на телекоммуникационному оборудованию. Значения увеличились почти в три раза.