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Отказов от новогоднего отдыха от Сочи до Анапы в связи с разливом мазута нет

На Черноморском побережье Кубани от Сочи до Анапы не фиксируют отказов от новогоднего отдыха из-за разлива мазута. Темпы очистки пляжей Краснодарского края после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров внушают оптимизм, считает вице-президент Российского союз туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Господин Барзыкин отметил, что со времени разлива прошло не так много времени, процесс очистки не останавливается, привлечено много сил и средств. «Судя по темпам, к февралю-марту можно ожидать окончания работ, весь мазут будет убран с берега и не повлияет на летний сезон. Несомненно, произошедшее – очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер. И сейчас, судя по всему, самая острая фаза прошла», – заявил спикер.

В РСТ отмечают, что отельеры пока ситуацию комментировать не готовы. При этом, как отмечается в публикации, гостиницы активно участвуют в очистке побережья, в том числе силами своих сотрудников.

«Ъ-Сочи» писал, что, по прогнозам ученых, мазут может распространяться по побережью Кубани в течение нескольких месяцев. Это связано со слабыми течениями Черного моря.

Вячеслав Рыжков

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