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По основным магистралям Сочи восстановили движение после непогоды

В результате неблагоприятных погодных условий в Сочи были разрушены участки автомобильных дорог, в том числе магистрали. Сейчас основные проезды восстановлены, однако работы на сложных участках продолжаются, уточнил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр в Telegram-канале администрации курорта.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

На сложном участке дороги, ведущей в село Семеновка, движение легкового транспорта восстановили, однако общественный транспорт пока не может добраться до села. Единственный маршрут, который ранее обслуживал это направление, — маршрут №120 — временно изменил маршрут без заезда в Семеновку. Остальные транспортные маршруты, в том числе №121 и №127, работают в обычном режиме.

На муниципальных дорогах основные проезды уже восстановлены. Сейчас готовится пакет документов и расчеты для оценки масштабов ущерба, нанесенного оползневыми процессами, уточнил господин Бауэр.

В Красной Поляне и Эсто-Садке специалисты продолжают круглосуточные работы по очистке автомобильных дорог и тротуаров. В течение последних суток дорожные службы, в том числе муниципальные, краевые и федеральные организации, применили 56 тонн противогололедных материалов и задействовали 64 единицы техники. На всех участках работают 79 дорожных рабочих.

«Ъ-Сочи» писал, что на утро 23 декабря максимальная толщина снега на высоте 2,3 тыс. м в районе Роза Пик составила 201 см. За ночь значения увеличились на 15 см.

Мария Удовик

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