Организатор хищения земель нацпарка Сочи задержан в аэропорту

В аэропорту Сочи 20 декабря задержан один из организаторов хищения земель национального парка. На допросе он назвал более 70 соучастников преступления, среди которых члены его семьи, риелторы, кадастровые инженеры, нотариусы и сотрудники геодезических организаций, включая работников АНО «Районная организация садоводов Хостинского района Сочи», пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, преступники создавали фиктивные садоводческие товарищества для хищения особо ценных лесопокрытых территорий. Полученные от продажи участков средства они перевели на счета офшорных компаний в Британских Виргинских островах, Федерации Сент-Китс и Невис, а также в Болгарии. На часть денег организаторы приобрели гостиничный бизнес в Болгарии и оформили там вид на жительство. Суммарный ущерб оценили в более чем 1 млрд руб.

Следствие установило механизм хищения земель через очные ставки и экспертизы. Организаторы преступной группы объявлены в международный розыск и заочно арестованы. В компетентные органы иностранных государств направлены запросы об их выдаче.

Вячеслав Рыжков