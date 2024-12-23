В три раза вырос спрос на телекоммуникационное оборудование в Сочи

В 2024 году в Сочи вырос спрос на телекоммуникационному оборудованию. Значения увеличились почти в три раза. Общий спрос на оборудование для бизнеса остался на уровне прошлого года, однако доля новых товаров в каталоге возросла с 78% до 85%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наиболее востребованным товаром в Сочи стало торговое оборудование, составившее 31% от общего спроса в этой категории. Предложение в этой сфере увеличилось на 78%. Пищевое оборудование заняло второе место с долей спроса в 30%, при этом интерес к нему вырос на 11%, а предложение увеличилось в 2,5 раза. Третье место по популярности заняло промышленное оборудование с долей в 11%, количество объявлений о его продаже возросло в 2,2 раза.

Кроме телекоммуникационного оборудования специалисты отметили рост спроса на товары для логистики и складов (65%) и лабораторное оборудование (54%). Наибольшее увеличение предложения произошло в сегменте оборудования для автобизнеса — в 3,3 раза.

В других городах Кубани наблюдаются аналогичные тенденции: в Анапе лидирует лабораторное оборудование с ростом спроса в три раза, а в Геленджике наибольший интерес вызывает оборудование для автобизнеса. Краснодар также демонстрирует значительный рост спроса и предложения в сегменте лабораторного оборудования — на 68% и в 4,7 раза соответственно.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в 2024 году деловая активность выросла на 27%. Курорт вошел в топ-3 российских городов по этому показателю. Прирост количества командировок отмечен также в Москве (+18%) и Санкт-Петербурге (+23%)

Мария Удовик