Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку Краснодарского края на модернизацию коммунальной инфраструктуры Сочи. Общая стоимость проекта составит 4 млрд руб., из которых 2,6 млрд выделит ФРТ, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Средства направят на проведение масштабных работ в городе-курорте Сочи. Там построят и реконструируют 21,1 км сетей водоснабжения и водоотведения. В результате качество коммунальных услуг улучшится для порядка 239 тыс. жителей Сочи», – сообщили в пресс-службе фонда.

Проект включает строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района, обеспечение водоснабжением района «Благодать», реконструкцию объектов ЖКХ в Адлерском районе и возведение канализационного коллектора в микрорайоне Соболевка Хостинского района.

ФРТ является оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой регионы получают средства на обновление инженерных сетей. На данный момент фонд одобрил заявки 63 субъектов РФ.

Вячеслав Рыжков