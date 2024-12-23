Катастрофа в Черном море может привести к вспышкам заболеваний у дельфинов
Дельфины могут уйти от экологической катастрофы, но питание отравленной рыбой все равно скажется на их иммунитете. Это грозит заболеваниями и вспышками инфекций у млекопитающих, сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Она отметила, что дельфины умеют обходить места, загрязненные нефтепродуктами. Но последствия таких катастроф могут наступить значительно позже.
«Накопление токсинов, полученных вместе с рыбой, в организме дельфинов приводят к значительному снижению иммунитета, в том числе к развитию различных болезней, вспышкам инфекционных заболеваний», – говорит Татьяна Белей.
Эксперт подчеркнула, что есть вероятность, что популяция спасется от экологической катастрофы в Керченском проливе.
При обнаружении пострадавшего дельфина специалисты центра рекомендуют обратиться на горячую линию «Дельфы». Самостоятельно спасать китообразного не стоит.