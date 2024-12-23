В мэрии Сочи опровергли сообщения о выбросе мазута

Информация о выбросе мазута в Сочи не подтвердилась. В соцсетях появились сообщения о том, что нефтепродукты появились между Сочи и Лазаревским, однако в пресс-службе администрации курорта «Ъ-Сочи» заявили, что подобных фактов не фиксировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Для проверки фактов, изложенных в видео, на место был осуществлен комиссионный выезд. Информация о наличии нефтепродуктов в полосе прибоя не подтвердилась. Установлено, что в воде находится тина и растительные остатки, поднятые со дна после шторма», – рассказали в мэрии.

Также в соцсетях появилась информация о повторном выбросе мазута в Анапе. Официальных сообщений по данному факту не было.

На утро понедельника, 23 декабря, специалисты вывезли только 14 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с побережья Краснодарского края. При этом, как считают эксперты, объем может вырасти до 200 тыс. тонн. Основная масса нефтепродуктов оказалась выброшена на побережье Анапы, выбросы фиксировали также в Темрюкском районе и Крыму. В Сочи подобных случаев не регистрировали.

Вячеслав Рыжков