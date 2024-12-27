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Коммерсантъ FM
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Потянуло прохладой

Экономика России стремится к новому равновесию

Уходящий 2024 год стал годом неожиданно быстрого роста российской экономики, подогретого, с одной стороны, дефицитами труда и предложения товаров, с другой — увеличением бюджетных субсидий и вливаний в обрабатывающие производства и социальные выплаты отдельным категориям населения. Это стимулировало частное потребление и выпуск в отдельных отраслях, поддерживая рост ВВП выше его потенциального устойчивого уровня. Впрочем, уже в 2025–2026 году рост экономики может вернуться к равновесному состоянию на уровне 1,5%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам января—ноября 2024 года экономика России выросла в годовом выражении на 4,1% и, вероятнее всего, сохранит этот темп и по итогам года — статистический эффект высокой базы 2023 года играет не в пользу его дальнейшего повышения. Такой результат оказался выше даже традиционно оптимистичного целевого прогноза Минэкономики на 2024 год в 3,9% и сильно выше его потенциальных устойчивых долгосрочных темпов в 1,5–2%. Впрочем, причины и качество такого роста важнее размера.

Основной вклад в годовой рост ВВП текущего года был реализован в первом полугодии.

Именно тогда со стороны производства (предложения) быстрому росту экономики способствовали промышленность, розничная торговля, строительство и в меньшей степени сельское хозяйство (см. график). Однако в третьем квартале 2024 года структура производства ВВП заметно изменилась. Помимо традиционных драйверов — промышленности и сферы услуг, существенную роль сыграл госсектор (в особенности государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение) — он обеспечил 0,8 процентного пункта из 3,1% годового роста ВВП в третьем квартале, оценили в Райффайзенбанке.

Со стороны спроса (использования ВВП) положительный вклад в динамику экономики оказывали траты на потребление домохозяйств и инвестиции компаний. Первые были обеспечены быстрым ростом доходов населения (см. график), подогреваемым увеличением зарплат на фоне жесткой конкуренции за людей на рынке труда и выплатами военным, вторые — высокими прибылями компаний и необходимостью вынужденного быстрого замещения импорта. При этом весь товарный импорт, по оценке аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в октябре 2024 года с учетом сезонности демонстрировал скорее стабилизацию — экспорт же в тех же терминах оставался стабильным с весны (см. график). Учитывая стагнацию «конечных рынков — инвестиционного и потребительского, а также сезонное ослабление рубля, прирост импорта в краткосрочной перспективе может приостановиться», заключали в ЦМАКП. Банк России также ожидает, что по итогам 2024 года вклад чистого экспорта в динамику ВВП окажется нейтральным.

Хотя в третьем квартале потребительский спрос продолжал медленно расти, по оценке Минэкономики, инвестиции сократились (квартал к кварталу с учетом сезонности). В начале четвертого квартала, по данным Сбериндекса, и потребительские траты стабилизировались. Предложение же инвестиционных товаров (косвенный индикатор инвестактивности), по оценкам ЦМАКП, в сентябре—октябре, напротив, подросло. В сентябре резко подскочил импорт грузовиков (достигнув рекорда за всю историю наблюдений) перед октябрьским повышением утильсбора. В октябре неожиданно подросло предложение базовых стройматериалов, отмечают аналитики центра. «Впрочем, с учетом существенного повышения базовой ставки Банком России, резко снизившим стимулы к инвестиционной активности, осеннее повышение индекса вряд ли следует рассматривать как устойчивое»,— отмечают они.

Кредитный стимул для экономики к концу года, по оценке Банка России, заметно ослаб (см. график). Впрочем, опросы промышленников Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН показали, что ставка — не главная преграда для инвестиций и роста компаний: заметно более значимы отсутствие доступа к западному оборудованию или сверхвысокие цены на него, неопределенность экономической ситуации и дефицит кадров — однако и они никуда не исчезли.

Хотя эффект базы продолжает играть не в пользу повышения годовых темпов роста экономики во втором полугодии, пока сезонно сглаженный рост ВВП квартал к кварталу остается стабильно высоким (0,45–0,46% с исключением сезонности во втором—третьем кварталах 2024 года, оценили в Райффайзенбанке). По итогам заседания совета директоров ЦБ 20 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила, что в октябре—ноябре 2024 года экономика росла темпами, сопоставимыми со вторым кварталом 2024 года, и ее отклонение от сбалансированного роста остается значительным. В том числе безработица вновь обновила антирекорд — рабочей силы не хватает. Впрочем, на фоне того, как кредитный стимул перестанет подогревать спрос, а запланированное снижение дефицита бюджета снизит его вклад в рост экономики, его темпы в 2025 году, в том числе на фоне высокой базы 2024 года, начнут снижаться к потенциалу — на уровне 1,5–1,8%, как свидетельствуют актуальные консенсус-прогнозы. Такими они, судя по всему, останутся в ближайшие три года.

Артем Чугунов

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