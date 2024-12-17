3,1 процента составила подтвержденная Росстатом оценка роста ВВП РФ по производству в третьем квартале 2024 года. С начала года экономика выросла на 4,1% год к году и «остается в перегретом состоянии», констатируют аналитики Райффайзенбанка. Значительный вклад в рост (0,8 процентного пункта) в третьем квартале внес госсектор (особенно госуправление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение), он оказался сопоставим с вкладами промышленности и услуг. За счет жесткого бюджета в 2025 году этот вклад будет снижаться. Впрочем, замедление годовых темпов роста ВВП пока «идет в основном за счет затухания эффекта базы» — квартальная динамика остается на уровне 0,45–0,46%, отмечают в банке.