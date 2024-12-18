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Главные новости за 18 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В связи с загрязнением береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе и Анапе сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Более 5 тыс. человек задействовано в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Анапе и Темрюкском районе. Среди них — спасатели, волонтеры и казаки.

Во время уборки мазута на побережье Черного моря обнаружили тело молодого дельфина, занесенного в Красную книгу.

Если ветер изменится и разлив с танкера продолжится, мазут может оказаться и на пляжах Крыма, говорят эксперты.

В Краснодаре запустили трамваи по ул. Московской после ремонта дорожного полотна, вызванного провалами грунта.

После мощных ливней в Сочи подтопило дома, дворы и участок федеральной дороги, сообщает оперштаб Кубани. Река Хорота вышла из берегов и затопила близлежащие низменные и придомовые территории.

Также в городе зафиксировали около 13 оползней, которые повредили восемь участков дорог. Сообщение с Семеновкой прервано.

В трех районах Сочи ввели режим ЧС после оползней.

Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся в зоне досягаемости дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG, поставленных Украине. Среди них — Кубань и Крым.

На улице Красных Партизан жительница Краснодара попыталась поджечь банкоматы, используя «коктейль Молотова». По данным источника «Ъ-Кубань», она стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тыс. руб. и перевести деньги на их счета.

Краснодар вошел в пятерку городов с самыми высокими тратами на новогодний стол. Расходы на него составят не менее 20 тыс. руб. в среднем.

В 2025 году в Армавире планируют подписать концессионное соглашение на сумму 32 млрд руб. для модернизации системы водоснабжения. Средства направят на замену изношенных сетей.

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