Минобороны: Кубань и Крым попали в зону поражения дальнобойных ракет ATACMS

Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся в зоне досягаемости дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG, поставленных Украине. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Слайд с брифинга начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова (Telegram-канал Минобороны России Фото: Слайд с брифинга начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова (Telegram-канал Минобороны России

В первую очередь в зону поражения попадают Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Кроме того, в радиусе действия ракет оказались регионы Центрального федерального округа, включая Брянскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также частично Тамбовскую, Смоленскую и Калужские области. Вместе с тем в зону досягаемости беспилотников Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. км входят несколько регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что вера в возможность сдвига «красных линий» России является ошибочной. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отметил, что Москва не стремится усугублять ситуацию, но сталкивается с ударами по своей территории ракетами ATACMS и другими дальнобойными системами.

Фил Златов