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Эксперт: при изменении ветра мазут может выбросить на пляжи Крыма

На побережье Керченского пролива в Крыму, в отличие от Краснодарского края, следов загрязнения нефтепродуктами не выявили. Но, как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории хемоэкологии, кандидата биологических наук Сергея Алемова, если ветер изменится и разлив с танкера продолжится, мазут может оказаться и на пляжах республики.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Эксперт пояснил, что в момент разлива нефти ветер дул в сторону Краснодарского края. Поэтому пока что побережье Крыма остается чистым.

Сергей Алемов отметил, что сразу после получения информации о разливе нефти в район Керченского пролива направили ученых Института биологии южных морей. В течение последующих двух дней они собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и Краснодарского края, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост.

Ученый говорит, что сбор проб завершен. Для их анализа и подготовки первичных выводов об экологическом загрязнении нужно еще несколько дней.

Татьяна Ручкина

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