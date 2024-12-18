Большинство краснодарцев потратят на новогодний стол от 20 тысяч рублей

Краснодар вошел в пятерку городов с самыми высокими тратами на новогодний стол. Опрос провела группа «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Более половины краснодарцев намерены потратить на праздничное застолье свыше 20 тыс. руб. Из них 34% выделят от 20 до 40 тыс. руб., 12% — от 40 до 50 тыс., а 11% — более 50 тыс. При этом 51% респондентов отметили, что расходы на новогодний стол превысят прошлогодние.

Большинство горожан (54%) планируют встретить Новый год дома с семьей, 16% — с друзьями, 8% — с коллегами, 13% — в одиночестве. Еще 9% начнут праздник с родными, а затем сменят компанию. Среди мужчин семейный формат празднования выбрали 61%, среди женщин — 39%.

Молодежь от 18 до 24 лет чаще выбирает несемейный формат встречи Нового года: 57% планируют отметить праздник с коллегами, друзьями или в одиночестве.

На новогодние каникулы 72% краснодарцев собираются путешествовать. Большинство (84%) выбрали поездки по России: на дачу (24%), в Москву (21%), Санкт-Петербург (17%), Сочи (16%) или другие города-миллионники (6%). За границу планируют отправиться 15% опрошенных.

«Из зарубежных направлений самый большой рост среди путешественников, самостоятельно оформляющих полис на нашем сайте, показал Китай, заняв первое место из топ-10 направлений»,— отметил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Вячеслав Рыжков