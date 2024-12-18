В Сочи река Хорота вышла из берегов и подтопила дома
После мощных ливней в Сочи подтопило дома, дворы и участок федеральной дороги, сообщает оперштаб Кубани. Река Хорота вышла из берегов и затопила близлежащие низменные и придомовые территории.
Фото: пресс-служба мэрии Сочи
По предварительной информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, четыре дворовые территории и три дома подтопило в Адлерском районе Сочи. Также вода стоит на территории многоквартирного жилого дома на улице Петрозаводская. Туда направлена откачивающая техника.
В районе сочинского обхода подтоплен участок федеральной дороги Джубга — Сочи. Сотрудники ГИБДД организовали объезд.