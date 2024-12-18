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Жительница Краснодара пыталась поджечь банкоматы «коктейлем Молотова»

На улице Красных Партизан жительница Краснодара попыталась поджечь банкоматы, используя «коктейль Молотова». По данным источника «Ъ-Кубань», она стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тыс. руб. и перевести деньги на их счета. Позже ей предложили для возврата денег совершить поджог банкоматов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В УМВД по Краснодару сообщили, что пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет. Подозреваемая оперативно задержана. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.167 УК РФ, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фил Златов

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