В трех районах Сочи ввели режим ЧС после оползней

Глава Сочи Андрей Прошунин совместно с профильными специалистами посетил Адлерский, Хостинский и Лазаревский районы для координации дальнейших действий. В нескольких населенных пунктах ввели локальный режим ЧС, сообщил мэр курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

В поселке Сергей-Поле разрушен участок улицы Черничной, где проживают около 120 человек. Для них организована доставка продуктов и предметов первой необходимости, а также прорабатывается альтернативный маршрут проезда.

В Бестужевском оползнем частично повреждены четыре здания, участок дороги и газопровод. В течение дня удалось восстановить подачу газа в 31 дом, а «Сочигоргаз» приступил к ремонту сетей.

Кроме того, в Сочи запустили горячую линию для жителей, пострадавших от стихии. Мониторинговые группы приступили к оценке ущерба и разработке комплексных решений по ликвидации последствий.

На оползневых участках дорог в Хостинском районе задействовано 16 единиц техники. Уже ликвидирован оползень на дороге в Измайловку, открыто движение в Богушовку. В Калиновом Озере работает 5 единиц техники, движение по одной полосе планируется открыть до конца дня.

Автобусный маршрут №121 курсирует до остановки «Табачный склад», далее пассажиров доставляют на автобусах малого класса до остановки «село Верховское».

В ночь на 18 декабря в Сочи выпало большое количество осадков, что вызвало 13 оползней в трех районах курорта. Сотрудники администрации Лазаревского района совместно с представителями дирекции заказчика уже приступили к осмотру пляжных участков, пострадавших из-за обильных осадков.

Фил Златов