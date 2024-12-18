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Водоснабжение Армавира модернизируют за 32 млрд рублей

В 2025 году в Армавире планируют подписать концессионное соглашение на сумму 32 млрд руб. для модернизации системы водоснабжения. Средства направят на замену изношенных сетей. Об этом заявил мэр города Андрей Харченко в прямом эфире Центра управления регионом Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил градоначальник, проект готовился два года. За указанный период инициативу согласовали с профильными департаментами краевой администрации и региональными министерствами экономики, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Власти Кубани направили 30 млрд руб. на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в 2024 году. Это на 50% больше, чем годом ранее, когда сумма инвестиций составила 20 млрд руб.

Фил Златов

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