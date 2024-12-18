На берегу Черного моря обнаружили погибшего краснокнижного дельфина в мазуте
На побережье Черного моря обнаружили тело молодого дельфина, занесенного в Красную книгу. Как сообщили в Центре спасения дельфинов «Дельфа», ученые не исключают, что гибель животного могла быть связана с разливом мазута, однако точные причины предстоит установить.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Специалисты центра отметили, что дельфин, предположительно, является азовкой. Млекопитающее могло погибнуть еще до загрязнения воды. Волонтер «Дельфа» отправился к месту происшествия для осмотра животного.
Для выяснения обстоятельств происшествия эксперты планируют изучить тело дельфина и проверить экологическое состояние акватории.
В район Керченского пролива ранее также направили ученых Института биологии южных морей. Эксперты завершили сбор проб, ведется подготовка к анализу. После будут даны первичные выводы о возможном экологическом загрязнении.
Сегодня, 18 декабря, МЧС России сообщило, что на побережье Краснодарского края собрали около 100 тонн нефтепродуктов с танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе.