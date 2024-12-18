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Главные новости за 18 декабря. Сочи

В Сочи вышла из берегов река Херота. Оказались подтоплены несколько дворов.

Циклон, принесший штормовую погоду на юг России, начинает ослабевать. В Сочи по состоянию на конец 17 декабря выпало больше 25% месячной нормы осадков.

В результате сильного дождя участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое подтопило, что привело к перекрытию движения.

В ночь с 17 на 18 декабря на федеральной территории Сириус выпало 200 мм осадков.

Также в городе сошли несколько крупных оползней. Пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах.

Всего непогода, обрушившаяся на Сочи в ночь на 18 декабря, привела к 13 оползням и повреждению восьми участков дорог. В связи с этим местами на курорте ввели режим ЧС.

Прокуратура начала проверку в связи с последствиями сильных дождей и оползней. Надзорный орган выяснит, насколько своевременно и эффективно уполномоченные органы реагировали на стихию и какие меры предпринимали для устранения последствий.

Администрация Лазаревского района Сочи совместно с дирекцией заказчика приступила к оценке разрушений и санитарного состояния незакрепленной пляжной полосы.

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил населенные пункты, где произошли крупные подвижки грунта и обвалы на проезжей части. Власти курорта окажут материальную помощь пострадавшим от стихии.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор владельцу пекарни, где в феврале 2024 года произошел взрыв газа, унесший жизни трех работников.

Авиабилеты в Сочи подорожали на 47% за год.

Почти половина жителей Сочи потратят больше 20 тыс. руб. на новогодний стол. 

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