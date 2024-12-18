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В Сириусе за ночь выпало до 200 мм осадков

За прошедшую ночь с 17 на 18 декабря на федеральной территории Сириус выпало 200 мм осадков. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. На море волны доходили до 6 м.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Всю ночь на улицах Сириуса работали коммунальные службы и спасатели из "Сириус.ФТ 24". Дежурные бригады устраняли подтопления на дорогах и придомовых территориях, откачивали скопившуюся воду и укрепляли подтапливаемые участки мешками с песком, убирали поваленные деревья и обеспечили безопасность на набережной»,— рассказал глава Сириуса.

За ночь от жителей Сириуса поступило 19 обращений. По всем заявкам специалисты выезжали на место.

В основном подтопления зафиксировали в поселке Мирный. Воду откачивали на улицах Ружейная, Хуторская, Перелетная и других.

Господин Плишкин отметил, что критических последствий в результате прошедшей непогоды не зафиксировали. Штормовое предупреждение еще действует, работы продолжаются.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи выпало больше 25% месячной нормы осадков. Синоптики считают, что к 19 декабря непогода пойдет на спад.

Вячеслав Рыжков

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