Авиабилеты в Сочи подорожали на 47% за год

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о существенном повышении цен на авиабилеты в Сочи. На популярном маршруте Москва — Сочи — Москва средняя стоимость перелета достигла 48,1 тыс. руб., что на 40% выше прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перелет из Санкт-Петербурга подорожал на 30% — до 54,1 тыс. руб. Значительный рост цен отмечен на маршруте Казань — Сочи — Казань — в полтора раза, до 51,2 тыс. руб. Стоимость билетов из Самары увеличилась на 39% — до 48,2 тыс. руб., из Челябинска — на 38%, до 52,4 тыс. руб.

Президент РСТ Илья Уманский отметил: «Анализ более 635 тыс. авиабилетов показал, что в РФ рост стоимости авиаперевозок по внутренним маршрутам составил 22,5% при росте объема продаж на 5%». Средняя цена авиабилета по России в обе стороны выросла с 13,1 до 16,1 тыс. руб.

Международные направления продемонстрировали меньший рост цен — на 3%, при этом продажи увеличились на 42%. Средняя стоимость международного перелета составила 42,1 тыс. руб. против 40,9 тыс. в 2023 году.

Администрация Сочи прогнозирует рекордный турпоток в 8 млн человек по итогам года. В новогодние праздники ожидается 490 тыс. туристов, что на 75% больше, чем в прошлом году.

Вячеслав Рыжков