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Жители Сочи оценили стоимость новогоднего застолья

Почти половина жителей Сочи потратят больше 20 тыс. руб. на новогодний стол. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большинство сочинцев (53%) встретят праздник в кругу семьи. С друзьями Новый год отметят 22% опрошенных, с коллегами 10%, в одиночестве 8%. Еще 7% респондентов планируют начать торжество с родными, а затем сменить компанию.

Исследование показало гендерные различия: 62% мужчин предпочитают семейный праздник, среди женщин таких 39%. Молодежь от 18 до 24 лет чаще выбирает несемейный формат 56% планируют встречу с коллегами, друзьями или в одиночестве.

Для 52% горожан расходы на праздничное застолье увеличатся по сравнению с прошлым годом. 29% респондентов выделят на новогодний стол 20–40 тыс. руб., 9% 40–50 тыс., 8% более 50 тыс.

65% сочинцев планируют путешествия в новогодние каникулы. Большинство (87%) выбрали поездки по России: на дачу (32%), в Москву (26%), Санкт-Петербург (17%) или другие крупные города (12%). За границу отправятся 19% опрошенных.

«Из зарубежных направлений самый большой рост среди путешественников, самостоятельно оформляющих полис на нашем сайте, показал Китай, заняв первое место из топ-10 направлений», сообщил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Вячеслав Рыжков

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