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В мэрии Сочи сообщили о нескольких оползнях на территории города

В ночь с 17 на 18 декабря в Сочи сошли несколько крупных оползней. Пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с продолжительными осадками минувшей ночью в Сочи произошло несколько крупных оползней, пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах. Процесс подвижки грунта в селах Семеновка, Прогресс, Сергей Поле, Красная Воля продолжается. Спасатели и службы работают на местах»,— заявили в мэрии. Уточняется, что никто в результате случившегося не пострадал.

Глава города Андрей Прошунин находится на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба. В мэрии обещали сообщить о принятых на совещании решениях.

В соцсетях местные жители сообщили об оползне в селе Бестужевское. Очевидцы утверждают, что произошло смещение пяти домов и участка дороги.

Также об обрушении дороги в результате оползня сообщили жители села Семеновка. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что сошедший сель разрушил значительный участок дорожного полотна.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выпало больше 25% месячной нормы осадков. Местами зафиксировали подтопления. Сообщалось о выходе из берегов реки Херота.

Вячеслав Рыжков

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