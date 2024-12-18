Власти Сочи окажут материальную помощь пострадавшим от стихии

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил населенные пункты, где произошли крупные подвижки грунта и обвалы на проезжей части. Об итогах встречи с жителями мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / agproshunin Фото: t.me / agproshunin

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в трех районах города – Адлерском, Лазаревском и Хостинском. В ближайшее время будет подписано постановление о материальной поддержке пострадавших жителей. Также для горожан запустили горячую линию. Мониторинговые группы уже приступили к оценке ущерба.

В селе Сергей-Поле разрушение участка улицы Черничной отрезало от внешнего мира 120 человек. Для них организована доставка продуктов и предметов первой необходимости. Администрация прорабатывает с Национальным парком альтернативный автомобильный маршрут. В Бестужевском повреждены четыре строения и участок дороги, магистральный газопровод. Специалисты восстановили подачу газа в 31 дом.

«В некоторых районах подвижки грунта продолжаются, и здесь важно обеспечить безопасность населения, пункты временного размещения в районах подготовлены на случай усугубившейся ситуации», – сообщил господин Прошунин.

За сутки ликвидирован оползень на дороге в Измайловку, организовано временное движение в Семеновке и альтернативное сообщение в Прогрессе. Восстановлен проезд в Богушовку. Оперативный штаб разрабатывает план аварийно-восстановительных работ.

Вячеслав Рыжков