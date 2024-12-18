Прокуратура инициировала проверку из-за непогоды в Сочи

В Сочи прокуратура начала проверку в связи с последствиями сильных дождей и оползней, обрушившихся на город в ночь на 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обильные осадки и усиление ветра привели к сходу 13 селей и разрушению автомобильных дорог, в том числе федеральной трассы. Хотя движение на основных магистралях уже восстановлено, подтопления затронули значительные территории города.

Прокуратура будет проверять, насколько своевременно и эффективно уполномоченные органы реагировали на стихию и какие меры предпринимали для устранения последствий. Восстановление поврежденных объектов находится под контролем ведомства.

Утром после непогоды специалисты зафиксировали на курорте множество нарушений в работе газовой и энергетической инфраструктуры. Для оказания помощи пострадавшим открыли горячую линию.

По данным городской администрации, в результате сильных осадков и оползней в Хостинском и Адлерском районах пострадала дорожная инфраструктура. Зафиксировали около 13 оползневых процессов, затронувших восемь участков дорог. Наиболее сложная ситуация наблюдается в населенных пунктах Бестужевка и Семеновка, где временно приостановлено транспортное сообщение. В результате стихии в Сочи упало более 160 деревьев, большинство из которых уже ликвидированы специалистами. Для устранения последствий непогоды на курорте привлекли 15 аварийных бригад и 54 специалистов с использованием 15 единиц техники Сочинских электросетей.

Сейчас проводят оценку всех повреждений, планируется восстановление транспортного сообщения по временной схеме в кратчайшие сроки. После стабилизации грунта специалисты начнут аварийно-восстановительные работы, а в наиболее сложных зонах ввели режим ЧС.

«Ъ-Сочи» писал, что река Херота вышла из берегов, что привело к затоплению участков в низинах. В Адлерском районе подтоплены четыре дворовые территории и три жилых дома, а также территория многоквартирного дома на улице Петрозаводской.

Мария Удовик