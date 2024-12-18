Штормовые волны повредили набережную в Лазаревском районе Сочи

Администрация Лазаревского района Сочи совместно с дирекцией заказчика приступила к оценке разрушений и санитарного состояния незакрепленной пляжной полосы. Причиной повреждений набережной и пляжных территорий стали обильные осадки и штормовые волны, передает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Подрядчик частично выполняет работы по уборке корчей, мусора и восстановлению поврежденных объектов. Из-за продолжающегося шторма осмотр отдельных участков незакрепленных пляжных территорий временно невозможен.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе Сочи восстановили движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи. Ранее проезд ограничивали из-за подтоплений.

В Сочи продолжают оценивать ущерб от непогоды и устранять ее последствия. В городе зафиксировали около 13 оползневых процессов, повреждены восемь участков дорог. Специалисты также выявили нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. За сутки в Сочи упало более 160 деревьев, большинство уже убрали.

Вячеслав Рыжков