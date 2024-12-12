Краткая история запрещенного в России «Исламского государства»

«Исламское государство» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ) было создано еще в середине 1990-х годов в Афганистане террористом Абу Мусабом аз-Заркауи и представляло тогда боевую группировку под названием «Джамаат "Ат-Таухид валь-Джихад"» («Группа единства и борьбы»). В начале 2000-х годов эта организация имела так называемые спящие ячейки в Ираке и Сирии.

В 2004–2006 годах группировка была частью «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ), в апреле 2013 года начала набирать популярность в ходе развития сирийского кризиса, в нее вливались многочисленные разрозненные группировки.

29 июня 2014 года запрещенное ИГ объявило о создании халифата на территории Ирака и Сирии. За лето группировка обрела широкую известность, захватив значительную часть северо-запада Ирака, включая второй по величине город страны Мосул, Тикрит, а также ряд населенных пунктов на севере Сирии. В том же году запрещенное ИГ начало действовать в Ливии.

8 августа 2014 года США начали бомбить позиции террористов в Ираке, 23 сентября — в Сирии. Операция получила название «Непоколебимая решимость». В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было объявлено о создании международной коалиции по борьбе с группировкой, к ней присоединились около 60 стран.

31 марта 2015 года ВС Ирака отбили у исламистов Тикрит. Сообщалось, что к апрелю запрещенное ИГ потеряло до 30% захваченных в Ираке территорий. В ноябре курды при поддержке США освободили иракский Синджар. В декабре к операции против террористов в Иракском Курдистане присоединилась Турция.

30 сентября 2015 года военную операцию в Сирии начало Минобороны РФ. К 2017 году большая часть запрещенной в России группировки ИГ была разгромлена, а 11 декабря того же года начался вывод российских войск из Сирии. К 2019 году группировка потеряла все ранее обретенные территории в Сирии и Ираке, а также своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в ходе спецоперации США в октябре 2019-го.