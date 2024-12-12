«Агроком холдинг» требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

«Агроком холдинг» требует 56 млн руб. с ООО «Донской осетр». Требование заявлено в арбитражный суд Ростовской области в рамках дела о банкротстве «Донского осетра». Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным информационной системы rusprofile, ООО «Агроком холдинг» является учредителем ООО «Донской осетр» с долей 99,98%.

Рыбоводческое хозяйство «Донской осетр» находится в около х. Маяковского (Аксайский район). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донской осетр» зарегистрировано в 2010 году. За последние пять отчетных лет (2018-2022 годы) ООО имело чистый убыток в пределах 14-36 млн руб.

«Донской осетр» был признан банкротом в сентябре.

Сергей Иванов