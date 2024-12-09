Вагоны померились погрузкой

По итогам девяти месяцев железнодорожные операторы сократили погрузку и грузооборот, отвечая общей тенденции, сложившейся на железной дороге. Лидеры рейтинга по основным показателям оказались прежними — возглавляет его Первая грузовая компания (ПГК), но на первое место по грузообороту вышла Национальная транспортная компания, которая в отдельные кварталы обгоняла ПГК и по погрузке. Операторы ожидают, что четвертый квартал с учетом общей ситуации на сети будет хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первая грузовая компания (контролируется ВТБ, который планирует продать актив до конца года) сохранила лидирующую позицию в рейтинге железнодорожных операторов Infoline Rail Russia Top за девять месяцев, хотя по ряду показателей ее нагоняют растущие компании. Второе место стабильно принадлежит Федеральной грузовой компании (в контуре ОАО РЖД). На третьем месте прочно утвердился «Деметра-Холдинг» — крупнейший перевозчик зерна, активно скупающий более мелкие операторские компании (см. “Ъ” от 21 августа и 11 ноября).

Лидером по грузообороту по итогам девяти месяцев неожиданно оказалась Национальная транспортная компания (НТК, принадлежит АО «Портовый альянс», изначально создана на базе портовых и железнодорожных активов СУЭК и «Еврохима»). Во втором и третьем кварталах НТК превзошла по этому показателю лидировавшую ранее ПГК. Более того, во втором квартале НТК лидировала и по погрузке, а в третьем оказалась на втором месте.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за девять месяцев 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 9 мес. 2024 года 2023 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 2 3 2 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 8 8 2 3 НТК 4 5 2 1 6 4 Globaltrans 5 6 5 7 5 6 «Модум-Транс» 6 8 4 3 12 5 «Трансойл» 7 7 7 5 7 7 «Атлант» 8 10 9 10 4 8 «Нефтетранссервис» 9 4 6 6 8 9 «Уголь-Транс» 10 9 11 9 11 12 «Трансконтейнер» 11 11 13 11 9 10 «Газпромтранс» 12 14 15 14 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 14 «Новотранс» 14 13 12 12 13 13 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 21 — 16 «Транспортные технологии» 17 17 20 19 25 17 FESCO 18 20 22 13 17 19 «Евросиб СПб» 19 18 25 24 19 22 ТГК 20 19 27 25 18 24 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Грузооборот топ-10 рейтинга в третьем квартале вырос на 4,8% к тому же кварталу 2023 года, а вот погрузка сократилась — на 8,8%. По итогам трех кварталов по обоим показателям просматривается снижение — на 1% и 5,4% соответственно. Это отражает тренд, который следует и из результатов девяти месяцев, которые раскрывало ОАО РЖД: падение погрузки на 4%, грузооборота — на 5,3–5,8% в зависимости от того, учитывается порожний пробег или нет.

В НТК говорят, что в четвертом квартале результаты отрасли будут хуже из-за «известных проблем на железной дороге». По мнению операторов, с которыми поговорил “Ъ”, в четвертом квартале на показатели будут влиять плохая ситуация на сети, активная борьба ОАО РЖД с избыточным парком (см. “Ъ” от 28 октября и 2 декабря) и индексация тарифа ОАО РЖД на 13,8% с 1 декабря, а не с 1 января. В ПГК намерены по итогам четвертого квартала сохранить лидерство по объемам перевозок, отмечая, что активно сотрудничают с ОАО РЖД и клиентами для увеличения маршрутизации, роста производительности вагонов и обеспечения минимального времени простоев под погрузкой и выгрузкой.

По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, динамика показателей операторов в четвертом квартале, как и в целом по сети, будет негативной. Но он ожидает, что консолидация рынка будет усиливаться. Уже пошли, напоминает эксперт, продажи операторов за пределами топ-20 с преимущественно лизинговым парком более крупным игрокам, где ключевым консолидатором выступает «Деметра-Холдинг».

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук считает, что определяющим фактором в четвертом квартале станет не столько рост тарифов ОАО РЖД, сколько меры по отставлению парка. По его мнению, доля крупных операторов в силу этого фактора будет расти, поскольку им административно будет легче договориться с ОАО РЖД, чтобы парк работал, а пострадают малые компании. В наибольшей зоне риска, добавляет эксперт, окажутся операторы, работающие по технологии «вертушек», когда парк курсирует между двумя станциями: у таких компаний зачастую нет резервного парка, и отставление их вагонов рушит эту систему. Сейчас, говорит господин Савчук, на совещаниях в ОАО РЖД поднимается вопрос о систематизации мер по отставлению от движения, в частности, вывод из-под их действия специализированного подвижного состава — например, минераловозов, по которым наблюдается дефицит,— но пока этот процесс не завершен.

Наталья Скорлыгина