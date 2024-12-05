Главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали по подозрению в получении взятки

Руководителя Дегтярска Вадима Пильникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным telegram-канала «112», в его доме проходят обыски. Он признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в конце ноября суд отправил в СИЗО замглавы Дегтярска по ЖКХ Андрея Ильина. Он обвиняется по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). До этого в администрации города сотрудники полиции провели обыски и изъяли документы.

Виталий Красиков