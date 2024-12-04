Главные новости за 4 декабря. Ростов-на-Дону и область

В районе Таганрога в среду утром уничтожено 12 летательных беспилотников.

В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года.

Новым руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области назначена Наталья Шмелёва.

Под Новый год в области вводят усиленный режим охраны лесных елок.

Прокуратура проведет проверку из-за пожаров в Новошахтинске и Ростове с гибелью пятерых человек.

Власти Ростова увеличат зарплаты работникам муниципальных предприятий на 5,1%.

В Ростовской области намерены возобновить проверки качества питания в школах.

В Ростове экс-сотрудника налоговой службы приговорили к четырем годам колонии.

Суд запретил на 12 месяцев застройщику «МСК-Капитал» привлекать средства граждан для долевого строительства одного из домов в ЖК «Город у реки».

Ростовская область увеличила экспорт АПК в Египет до $1,2 млрд.

Организаторов теракта на Крымском мосту будут судить в Ростове.

Ростовские депутаты внесут правки к законопроекту по ремонту памятников истории.