Главные новости за 4 декабря. Ростов-на-Дону и область
В районе Таганрога в среду утром уничтожено 12 летательных беспилотников.
В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года.
Новым руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области назначена Наталья Шмелёва.
Под Новый год в области вводят усиленный режим охраны лесных елок.
Прокуратура проведет проверку из-за пожаров в Новошахтинске и Ростове с гибелью пятерых человек.
Власти Ростова увеличат зарплаты работникам муниципальных предприятий на 5,1%.
В Ростовской области намерены возобновить проверки качества питания в школах.
В Ростове экс-сотрудника налоговой службы приговорили к четырем годам колонии.
Суд запретил на 12 месяцев застройщику «МСК-Капитал» привлекать средства граждан для долевого строительства одного из домов в ЖК «Город у реки».
Ростовская область увеличила экспорт АПК в Египет до $1,2 млрд.
Организаторов теракта на Крымском мосту будут судить в Ростове.
Ростовские депутаты внесут правки к законопроекту по ремонту памятников истории.