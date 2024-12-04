На Дону намерены отменить мораторий на проверку качества питания в школах

В Ростовской области намерены возобновить проверки качества питания в школах. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина. В своем Telegram-канале чиновница написала, что ее предложение поддержал зампредседателя областного парламента Вячеслав Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Независимые проверки намерены проводить на базе Ростовского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), а контроль за ними возложат на Заксобрание региона. С 2022 года в стране действует мораторий на проверки бизнеса, в том числе, организаций, обеспечивающих продуктами учебные заведения. Роспотребнадзор может вмешаться только после поступления жалобы.

«Учитывая, что на школьное питание направляются деньги из муниципального, регионального и федерального бюджетов, нам важно проконтролировать качество продуктов, которые попадают в школьные столовые»,— цитирует слова госпожи Стенякиной пресс-служба ЗСРО.

Предложенная депутатом мера поможет предотвратить ЧП и массовые отравления, считает Екатерина Стенякина. Если инициативу поддержит региональный парламент, Ростовская область может стать первым субъектом федерации, в котором начнут отслеживать качество школьного питания.

Дмитрий Ковалевский