Стройнадзор добился запрета на прием денег дольщиков для одного из домов ЖК «Город у реки»

Арбитражный суд приостановил на 12 месяцев деятельность ООО Специализированный застройщик «МСК-Капитал» в части привлечения средств граждан для долевого строительства одного из домов в ЖК «Город у реки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская строительная компания Фото: Московская строительная компания

Согласно судебным документам, речь идет о многоэтажном 573-квартирном доме под литерой 12 по адресу ул. 23-линия, 54.

Решение о запрете на прием денег от новых дольщиков этой стройки было принято судом по требованию Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

Надзорная служба мотивировала свое требование тем, что застройщик не исполняет свои обязательства перед уже существующими дольщиками по передаче квартир в установленный договорами срок. По данным службы, «МСК-Капитал» обязан был передать квартиры покупателям до 31 марта 2024 года, однако потом объявил о планах проблить сроки строительства. При этом, как отмечает надзор, застройщик не урегулировал вопрос сдвига сроков с дольщиками через заключение дополнительных соглашений к договорам о покупке квартир.

Таким образом, «МСК-Капитал» пошел на одностороннее изменение договорных сроков строительства, что является основанием для наложения санкций на застройщика в виде запрета принимать деньги от новых дольщиков дома №12, считают в Стройнадзоре.

Напомним, ранее претензии Стройнадзора по объектам ЖК «Город у реки» относились к домам №7 и №8. «МСК-Капитал» несколько раз продлевала сроки их строительства, из-за чего компании запрещали прием денег дольщиков. Как Сейчас эти объекты уже сданы в эксплуатацию

Вадим Водолазов