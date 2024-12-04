Донской губернатор продлил на следующий год запрет на запуск фейерверков

В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

При этом в регионе разрешено использовать пиротехнические изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня.

Ограничения на использование пиротехники действует в Ростовской области с 1 декабря 2023 года. Такое решение было принято на основании рекомендаций оперштаба региона.

Анастасия Казуков