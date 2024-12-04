За ночь на Дону от огня погибли пять человек

Как сообщает управление МЧС по Ростовской области, сегодня ночью на пожарах погибли пятеро жителей Дона. В частности, в Ростове горел строящийся дом и хозпостройка. Во время тушения огня на месте пожара обнаружили тела троих мужчин. Специалисты МЧС сделали предварительный вывод, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Кроме того, в Новошахтинске горел жилой дом. При тушении пожара спасатели вынесли из дома женщину и мужчину, но они скончались впоследствии.

Вадим Водолазов