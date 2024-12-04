Прокуратура Ростовской области проведет проверку из-за пожаров

Прокуратура Ростовской области организовала проверки на соблюдение требований федерального законодательства после пожаров в Новошахтинске и Ростове утром 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверка направлена на установление причин и обстоятельств пожаров, в которых погибли пятеро жителей Ростовской области.

Ход и результаты взяты прокуратурой на контроль.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о двух смертельных пожарах: в хозпостройке по ул. Каскадной в Ростове и в частном доме на ул. 9 мая в Ростове.

Ева Китаева