Ростовская область увеличила экспорт АПК в Египет на 4,6%

В 2024 году из Ростовской области в Египет, по предварительным данным, экспортировали 4,6 млн тонн агропродукции. Это на 4,6% больше, чем в прошлом году. Всего в африканское государство с Дона отправили товаров на $1,2 млрд, прокомментировал открытие выставки «Фуд Африка 24» в Каире министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, большую часть экспорта из Ростовской области в Египет составляет пшеница, зернобобовые, кукуруза и подсолнечное масло. По информации Ростовстата, в этом году донские аграрии собрали 11,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 281,8 тыс. тонн кукурузы.

Донская экспозиция на открывшейся накануне выставке «Фуд Африка 24» занимает 92 кв. м и презентует продукцию 25 производителей. Представители некоторых из них — ООО ПКФ «Маяк», ООО «Новые утиные фермы», ООО «Егорлык Молоко» и ООО «Вита Трейд — прибыли в Каир лично.

Делегация Ростовской области во главе с замминистра сельского хозяйства Еленой Толмосовой также посетила посольство РФ в Египте.

Дмитрий Ковалевский