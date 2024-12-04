В Ростове экс-сотрудника налоговой службы приговорили к четырем годам колонии

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего сотрудника налоговой инспекции. Он признан виновным в разглашении гостайны, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, речь идет о 36-летнем Валерии Куденко.

Будучи налоговым инспектором, в 2022 году подсудимый получил доступ к сведениям, составляющим гостайну. Эти данные он передал своему знакомому по его просьбе.

Кроме того, в октябре 2023 года господин Куденко совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили от представителя коммерческой организации 10 млн руб. Предполагалось, что вся сумма будет передана сотрудникам налоговых органов для сокрытия нарушений в деятельности предприятия, а также снижения планируемой к исчислению суммы недоимки по налогам и сборам.

Часть денег фигуранты планировали похитить и распределить между собой, но были задержаны правоохранителями.

Приговором суда Валерию Куденко назначили четыре года колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в органах власти сроком на пять лет.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Казуков